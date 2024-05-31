الإمارات والصين.. صداقة تاريخية

ابوظبي - سيف اليزيد - رحبت الجامعات الصينية بزيادة أعداد المبتعثين من طلبة الإمارات إلى الصين، واستعدادها لدعمهم وتمكينهم من الاستفادة من الخبرات والعلوم والمعارف والتدريب في كبريات الجامعات والشركات الصينية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد مكتب البعثات الدراسية إلى الجامعات الصينية المرموقة، وسفارة الدولة وقنصليتها العامة في الصين، ومجلس البعثات الصيني.

وزار الوفد 12 جامعة صينية مرموقة، منها «جامعة بكين»، و«جامعة فودان»، و«جامعة بكين للتكنولوجيا»، و«جامعة شنغهاي جياو تونغ»، و«جامعة بكين للدراسات الدولية»، حيث ناقش مع المسؤولين فيها شروط القبول وآلياته، ومستجدّات البرامج الأكاديمية والصيفية، وآليات التعاون الثنائي.

مليون سائح صيني

وصل إجمالي عدد السياح الصينيين إلى الإمارات لأكثر من مليون زائر، وذلك خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023، كما وصل عدد الصينيين المتواجدين في الدولة إلى نحو 350 ألفاً.

ووصل عدد رحلات الطيران بين البلدين شهرياً إلى أكثر من 210 رحلات عبر شركات الطيران الوطنية الإماراتية. وأكد البلدان، خلال اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة التي عقدت في فبراير الماضي في أبوظبي، أهمية إقامة معارض وفعاليات سياحية مشتركة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، ودعم الاستفادة من إمكانات ومقومات التنوع السياحي فيهما لجذب المزيد من الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم.

بكين تتحدث «العربية»

ساهم مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، الذي تأسس عام 1990، بجامعة الدراسات الإسلامية في بكين، في نشر الثقافة العربية في الصين، وتعزيز اللغة العربية، كما ساهمت الأسابيع الثقافية والمهرجانات الموسيقية والفعاليات التي يتم تنظيمها بين البلدين، ومعارض الكتب، في تعزيز العلاقات الثقافية بينهما والدفع بها إلى الأمام عاماً بعد عام.

«الصينية» في 171 مدرسة إماراتية

شهد عام 2019 إطلاق «مشروع تدريس اللغة الصينية في مئتي مدرسة»، في الإمارات، الذي استقطب حتى اليوم أكثر من 71 ألف طالب وطالبة في 171 مدرسة بمختلف إمارات الدولة، ما يجسد الاهتمام الكبير من قبل الطلاب الإماراتيين بتعلم اللغة الصينية كجسر للتواصل الحضاري والإنساني بين البلدين.