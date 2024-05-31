حمد الشرقي: تعزيز القطاع الصحي في مقدمة أولوياتنا

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، أن حكومة الإمارات تضع تعزيز قطاعها الصحي في مقدمة أولوياتها، منوهاً سموه بأن الإمارات تقوم باستثمار أفضل أشكال الرعاية الصحية وفق أرقى المعايير العالمية وتطبيقها في التخصصات الحيوية لدعم ركائز الريادة والتنمية في الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، إلى كلية التمريض وتكنولوجيا المعلومات التابعة لجامعة الفجيرة، حيث كان في استقبال سموه معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس أمناء الجامعة ومدير الجامعة ونائبه.

وتجول سموه في كلية التمريض، واطلع خلالها على مركز المحاكاة الطبي، الذي يضم أحدث التقنيات والممارسات التي يقدمها المركز والتي تحاكي نظيرتها في كبرى المستشفيات.

كما شملت الجولة القاعات الدراسية والمعامل والمختبرات العلمية، وتعرف سموه على أحدث وسائل وتقنيات التعليم والأجهزة المستخدمة سواء في مجال التشخيص أو العلاج.

وقام سموه بزيارة كلية تكنولوجيا المعلومات، واطلع على التخصصات الجديدة في الكلية في الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي، وعلوم البيانات، والشبكات وأمن المعلومات، حيث تحظى هذه الكلية باهتمام أكبر الشركات المتخصصة بمجال التكنولوجيا.

وشكر معالي الرقباني، صاحب السمو حاكم الفجيرة وسمو ولي عهده، على هذه الزيارة والدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي للجامعة وتطوير التعليم بأفضل التقنيات والوسائل، مؤكداً أن جامعة الفجيرة باتت بفضل هذا الدعم الكبير واحدة من المؤسسات العلمية والتربوية المرموقة على مستوى الدولة.

رافق سموه، في هذه الزيارة، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأعضاء مجلس الأمناء والكادر الإداري والتدريسي.