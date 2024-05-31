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رئيس الدولة يزور النصب التذكاري في بكين

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ابوظبي - سيف اليزيد -  قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، بزيارة النصب التذكاري في العاصمة الصينية بكين .. وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

ووضع سموه إكليلاً من الزهور على النصب الذي شيد تكريماً للصينيين الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن وطنهم عبر التاريخ، معبراً عن تقديره لنجاح الشعب الصيني في مواجهة التحديات وصولاً إلى النهضة التي يعيشها خلال المرحلة الحالية .. وذلك بحضور الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال زيارة الصين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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