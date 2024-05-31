"أبوظبي للخلايا الجذعية" يحصل على اعتماد عالمي لبرنامج العلاجات الخلوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مؤسسة اعتماد العلاجات الخلوية "فاكت"، اليوم، حصول مركز أبوظبي للخلايا الجذعية على اعتماد "فاكت" الرفيع المعترف به دولياً لبرنامجه الشامل للعلاجات الخلوية.

وأصبح مركز أبوظبي للخلايا الجذعية أول مؤسسة صحية في دولة الإمارات تحصل على هذا الاعتماد، ما يرسخ مكانة الدولة بصفتها وجهة رائدة للرعاية الصحية المتطورة في منطقة الشرق الأوسط.

يعد مركز أبوظبي للخلايا الجذعية واحداً من 261 مركزاً في العالم حصل على اعتماد "فاكت" للعلاجات الخلوية وواحدا من أصل مركزين فقط في منطقة الشرق الأوسط يحصل على هذا الاعتماد بعد استيفائه معايير "فاكت" الصارمة، مسجلاً إنجازاً جديداً يرسخ مكانة المركز بوصفه مؤسسة صحية رائدة في مجال العلاجات الخلوية المتقدمة بعد أن حصل على الاعتماد لمعايير "FACT-JACIE الدولية لمعالجة المنتجات الخلوية المكوّنة للدم" وهي أعلى معايير الجودة في الممارسات الصحية والطبية والمختبرية لزراعة الخلايا الجذعية والعلاجات من أي مصدر للخلايا "النخاع والدم المحيطي والحبل السري والمشيمة".

في عام 2020، أطلق مركز أبوظبي للخلايا الجذعية برنامج "أبوظبي لزراعة نخاع العظم" وهو أول برنامج شامل يوفر زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم من المريض نفسه أو من متبرع للبالغين والأطفال في دولة الإمارات.

يقود البرنامج فريق من أبرز أطباء أمراض الدم والمتخصصين الذين يقدمون رعاية شاملة ومتقدمة للمرضى الذين يعانون من أمراض الدم أو سرطان الدم أو الاضطرابات الوراثية والمناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد.

ومنذ إنشاء المركز في عام 2018، حقق المركز العديد من الإنجازات مثل تصنيع أول منتج للخلايا المناعية المعدلة وراثياً المعروفة ب CAR-T في دولة الإمارات وحصل على العديد من الاعتمادات الشهيرة والرفيعة منها اعتماده من دائرة الصحة - أبوظبي مركزاً للتميز لزراعة نخاع العظم في العام 2023.

وقال البروفيسور يندري فينتورا الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية والأستاذ الملحق في جامعة الإمارات العربية المتحدة إنه "بفضل توجيهات ورؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة وتماشياً مع الأجندة الوطنية للرعاية الصحية في دولة الإمارات، يسعى مركز أبوظبي للخلايا الجذعية لتقديم رعاية صحية متطورة ومتقدمة علاوة على التميز والريادة في مجال العلاجات الخلوية على مستوى عالمي حيث يسخر جميع إمكاناته ومقوماته لتقديم الابتكارات الطبية وهو ما يلعب دوراً حاسماً في وضع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في مكانة استراتيجية في مجال الرعاية الصحية والعلاجات المبتكرة. ومن خلال هذا الاعتماد التاريخي من مؤسسة "فاكت"، نحن نشيد جسورا جديدة لمواجهة الأمراض المعقدة من خلال العلاجات المتطورة مثل زرع الخلايا الجذعية والعلاجات الخلوية الأخرى. وحصولنا على الاعتماد، يدعونا للفخر كوننا المؤسسة الأولى في دولة الإمارات التي تحصل على هذا الاعتماد ما يؤكد التزامنا المستمر بمواصلة العمل والتطوير والاستثمار لتوفير أعلى معايير الرعاية للمرضى وتقديم خدمات مميزة للعلاجات الخلوية المبتكرة على مستوى العالم".

وقالت الدكتورة فيليس واركنتين الرئيس الطبي لمؤسسة اعتماد العلاجات الخلوية: "يعكس اعتمادنا لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية التزامهم العالي بتقديم أعلى معايير الجودة والسلامة في كافة أنحاء المؤسسة. وهذا ما يتطلب من فريق العمل كثيراً من المثابرة والتفاني".