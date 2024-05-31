شبكة أبوظبي للإعلام تحصد 8 جوائز في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون

ابوظبي - سيف اليزيد - حصدت شبكة أبوظبي للإعلام، 8 جوائز، خلال مشاركتها في مسابقات الدورة الـ16 من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم في مملكة البحرين خلال الفترة من 28 إلى 30 مايو الجاري.

جاءت الجوائز ضمن الفئتين الذهبية والفضية بواقع جائزتين ذهبيتين و5 جوائز فضية، إضافةً إلى جائزة "الدانة للدراما".

يعتبر هذا النجاح نتاجاً للجهود المتواصلة نحو تعزيز المشهد الإعلامي العام وتقديم محتوى إبداعي ومبتكر، يلبي كافة اهتمامات وتفضيلات الجمهور العربي، وإيصال رسالة إعلامية تلامس الواقع وتحاكي فكر المشاهدين والمستمعين.