"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 22.2 درجة مئوية في مزيرعة "منطقة الظفرة" الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 22.2 درجة مئوية في مزيرعة "منطقة الظفرة" الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية