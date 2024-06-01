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الجامعة القاسمية تحتفل بتخريج الفوج السابع من طلبتها

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ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سلّم سعادة جمال سالم الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، شهادات التخرج للفوج السابع من طلبة الجامعة الذين يمثلون كلياتها الخمس، وهي كلية الشريعة والدراسات الإسلاميّة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الاتصال، وكلية القرآن الكريم.

وجرى الاحتفال بتخريج طلبة الجامعة للعام الأكاديمي 2023 - 2024 على مسرح المدينة الجامعية بالشارقة، أمس، بحضور أعضاء مجلس الأمناء، ومدير الجامعة ونواب ومساعد مدير الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ولفيف من المدعوين والسفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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