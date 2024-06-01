البرلمان العربي للطفل يعقد جلسته الرابعة منتصف يوليو بالشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - تستضيف الشارقة منتصف يوليو المقبل أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل.

يأتي ذلك في إطار التوجهات الرامية إلى تعزيز الحوار والمشاركة الفعالة للأطفال العرب في القضايا التي تهمهم من خلال مناقشات وجلسات تفاعلية تهدف إلى تعزيز الوعي والفهم لديهم حول دورهم في بناء مستقبل مجتمعاتهم.

وأكد أيمن عثمان الباروت أمين عام البرلمان العربي للطفل، ومقره الشارقة، أهمية الجلسة الرابعة كونها تناقش تعزيز دور الأطفال في المشاركة المجتمعية والتعبير عن آرائهم، وتبادل الأفكار والمناقشات حول قضاياهم.

ولفت الباروت إلى أن الأمانة العامة للبرلمان تسعى إلى تمكين الأطفال من المشاركة الفعالة في صنع القرار وتطوير قدراتهم القيادية، مشيرا إلى أن الجلسة سيصاحبها عقد ورش عمل وجلسات تدريبية وبرامج ترفيهية وتثقيفية تعزز من تجربتهم في البرلمان.