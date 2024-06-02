«ترشيد المنازل» تفوز بجائزة الشارقة للعمل التطوعي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

فازت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالمركز الأول في جائزة الشارقة للعمل التطوعي، عن مبادرة ترشيد المنازل كأفضل مبادرة تطوعية تخصصية تخدم المجتمع، والتي حققت نتائج إيجابية كبيرة في غرس وترسيخ مفاهيم العمل الإنساني والتطوعي.

وأوضح عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن فوز الهيئة بجائزة الشارقة للعمل التطوعي يؤكد التزامها بمسؤوليتها المجتمعية واهتمامها بالقضايا الاجتماعية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع، ونشر روح التعاون المجتمعي بين فئات المجتمع المختلفة وتعزيز القيم الإنسانية، وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة التزام الجهات الحكومية بالمسؤولية المجتمعية، وتوفير كافة المقومات لنجاح الأعمال التطوعية وتحقيق أهدافها.

وثمن دور جائزة الشارقة للعمل التطوعي في ترسيخ المفاهيم الإيجابية، والتشجيع على المشاركة في الأعمال الإنسانية والتطوعية، والتحفيز على المنافسة في مجالات الخير.

وأكد، أن مبادرة ترشيد المنازل التي فازت بالمركز الأول بجائزة الشارقة للعمل التطوعي، كأفضل مبادرة تخصصية تخدم المجتمع، أطلقتها الهيئة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تخصيص 20 مليون درهم لـ 4500 مواطن من المستفيدين من مساعدات دائرة الخدمات الاجتماعية لتأهيل منازلهم بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والماء وفقاً لدراسات الاستهلاك، أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مبادرة سيوا لترشيد المنازل. وأشار إلى أن المبادرة حققت نتائج نوعية كبيرة في توعية أصحاب المنازل بأفضل الممارسات واتخاذ عدد من الإجراءات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه وإجراءات الأمن، والسلامة، وتشمل المبادرة التركيز والاهتمام بكل فئات المجتمع، وبالأخص الفئات المدرجة ضمن دائرة الخدمات الاجتماعية.

وأضاف أن الهيئة أنجزت من خلال المبادرة تزويد وتركيب قطع الترشيد مجاناً في المنازل وتأهيلها بالتقنيات الحديثة التي من شأنها ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، حيث تم تركيب أكثر من 81.167 ألف جهاز وقطعة ترشيد استهلاك للكهرباء والمياه ساهمت في ترشيد استهلاك المياه بمتوسط 63% ومتوسط استهلاك الإضاءة بنسبة 45%، مما يساهم في تحويل المنازل إلى منازل صديقة للبيئة.