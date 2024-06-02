11600 مواطن يشغلون وظائف غير تقليدية

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نحو 11600 مواطن يشغلون وظائف وفق أنماط عمل غير تقليدية؛ ليكونوا باكورة الدفعة الأولى من المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين يشغلون «وظائف مرنة».

وأشارت الوزارة، إلى أن هؤلاء المواطنين، هم الأكثر استفادة من هذه الأنماط التي استحدثتها تشريعات سوق العمل الإماراتي لأداء المهام الوظيفية بما يتناسب واحتياجات العمل.

وأكدت الوزارة، أن أنماط العمل غير التقليدية البالغ عددها 5 أنماط من شأنها تعزيز سهولة الأعمال، وكذلك توفير بيئة عمل مرنة وجاذبة تزيد الإنتاجية، وتلبي طموحات وتطلعات طرفي علاقة العمل مع ضمان حقوقهما.

وتشمل أنماط العمل غير التقليدية، العمل المرن، الذي بمقتضاه يتم عمل تغيير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب متطلبات صاحب العمل والظروف الحياتية والاجتماعية للعامل، وكذلك «العمل عن بُعد»، بحيث يؤدي العامل عمله كله، أو جزءاً منه خارج مقر العمل ويكون الاتصال إلكترونياً بين العامل وجهة العمل عوضاً عن التواجد الفعلي في مكان العمل.

كما تشمل الدوام الجزئي، والمعروف بالعمل لدى الجهة أو جهات عدة لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، فضلاً عن نمط العمل بتقاسم الوظيفة، من خلال تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً وتكون نسبة الأجر بالنسبة والتناسب.

أما خامس أنماط العمل غير التقليدية التي يشغلها المواطنون العاملون بالقطاع الخاص، فهو الدوام المؤقت، الذي يعني القيام بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة أو ينص على عمل بذاته وينتهي بإنجازه.

وكشفت بيانات إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التشييد والبناء يأتي في مقدمة أكثر القطاعات التي يعمل لديها المواطنون وفق أنماط عمل غير تقليدية بنسبة 23.8%، ويليه على التوالي تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.8%.

وثالثاً: قطاع الصناعات التحويلية، بنسبة 13.2%، و11.4% لأنشطة الخدمات الإدارية و7.2% للنقل والتخزين، ثم 6.8% للأنشطة المالية وأنشطة التأمين، و3.7% أنشطة خدمات الضيافة، وبعدها الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 3.3%.

كما يمتد عمل المواطنين بالأنماط غير التقليدية، إلى قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.8% من هذه الأنماط، بالإضافة إلى 13.9% للقطاعات الأخرى.

وأكدت الوزارة، أن التعاقد للعمل في سوق العمل بالدولة يكون وفق 6 أنماط عمل، فبالإضافة إلى أنماط العمل غير التقليدية المشار إليها، يوجد نمط العمل بالدوام الكامل، وهو ما يوصف بالنمط التقليدي، حيث يعمل الموظف لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.

وأشارت إلى أن تعدد الأنماط التعاقدية بالقطاع الخاص يعزّز سهولة الأعمال ومرونة السوق من خلال تلبية الاحتياجات الوظيفية من القوى العاملة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بما يتناسب مع التكاليف التشغيلية للشركات بالتوازي مع تحقيق فوائد عدة للقوى العاملة من أبرزها تحقيق الاستقرار المالي في ضوء تنويع خيارات الدخل المادي.

ضوابط قانونية

لفتت الوزارة إلى أنماط التعاقد تحكمها ضوابط قانونية محددة تضمن حقوق طرفي العلاقة، مشيرة إلى أن الاتفاق هـو الأسـاس الـذي تقـوم عليـه علاقـة العمـل التعاقديـة بـين صاحب العمل والعامـل في أي نمـط مـن أنماط العمـل المنصـوص عليهـا قانونـاً..

وشددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أهمية أن يكـون صاحـب العمـل والمواطن مطلعـين وموافقـين عـلى حقوقهـما والتزاماتهـما حيـال بعضهما البعـض في كافـة المراحـل.