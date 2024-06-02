الامارات | سلطان بن طحنون: منصة الإمارات للتطوّع تعكس قيمنا ومبادئنا الراسخة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، أن التطوّع بات سمة من سمات أبناء الإمارات، تحمل البصمات الإنسانية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال: «يُسعدنا مع حلول الذكرى السادسة لتدشين المنصّة الوطنية للتطوّع، التي تصادف اليوم (أمس) التعبير عن فخرنا واعتزازنا بهذا المشروع الرائد الذي يعكس قيمنا ومبادئنا الراسخة التي تتمثّل في العطاء، والتعاون والتكاتف، التي غرسها فينا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، وباتت سمة مميّزة لمجتمعنا».

وأضاف الشيخ سلطان بن طحنون: «منذ تأسيس دولتنا الحبيبة، ونحن نُدرك أن القوّة الحقيقية للأمم تكمن في وحدة وتكاتف أبنائها.. التطوّع ليس مجرّد عمل خيري، إنه جسر يربط بين مُختلف فئات المجتمع، ويُعزّز من شعور الانتماء والمسؤولية المُشتركة، لقد شهدنا زيادة ملحوظة في عدد المتطوّعين على المنصة، وتكاتفهم ودعمهم لأبطال الخطوط الأمامية في الأوقات والمجالات كافّة، ما يعكس التزام أفراد مجتمع إمارات الخير بروح العطاء والمُشاركة».

وأكد: «العمل التطوّعي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياة أبنائنا وبناتنا اليومية، مؤكدين على الدوام أن العطاء دون مُقابل هو أسمى صور الإنسانية».

وعبّر الشيخ سلطان بن طحنون عن شكره لكل المتطوعين في فخر الوطن، الشركاء وفرق العمل، قائلاً: «إن هذا النجاح هو نتيجة لتفانيكم وجهودكم المستمرة».