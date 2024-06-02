الامارات | إجراءات وقائية لتجنب حوادث الشرفات خلال الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة إجراءات وقائية يمكن اتباعها لضمان تجنب حوادث الشرفات، لاسيما في ظل تكرار وقوع حوادث الشرفات ما بين السقوط أو الحرائق أو غيرها.

وذكرت الهيئة أن من بين الإجراءات الواجب اتباعها، عدم تخزين الأمتعة في الشرفة، وعدم وضع مقاعد أو قطع أثاث داخل الشرفة، مع ضرورة إغلاق باب الشرفة، وعدم تركه مفتوحاً، فيما أوصت بتركيب قفل محكم لباب الشقة.

وأكدت الهيئة أنه من المفضّل تركيب حاجز من البلاستيك على سور الشرفة، داعية إلى عدم نشر الغسيل في الشرفة، وعدم رمي أعقاب السجائر أو الفحم أو غيرهما من المخلفات في الشرفة.

بدورها، وجّهت هيئة الشارقة للدفاع المدني، في وقت سابق، إرشادات عدة لوقاية الأطفال من حوادث السقوط من الشرفات، خصوصاً خلال فترات الإجازات، التي تشهد عادة وقوع هذا النوع من الحوادث.

وحددت الهيئة خمسة إرشادات مهمة، أولها عدم ترك الطفل بمفرده في المنزل أو الشرفة، والحرص على تركيب حاجز «أكريليك» على الشرفة (بعد الحصول على تصريح من البلدية)، مع التأكد دائماً من إغلاق باب الشرفة وعدم فتحه إلا عند الحاجة، والحرص على وضع أقفال الأمان المناسبة للنوافذ وأبواب الشرفات، إضافة إلى التأكد من عدم وجود أثاث بالقرب من النوافذ أو الشرفات.

وبدأت إدارة سلامة الطفل سلسلة زيارات ميدانية إلى الأبراج والأبنية الواقعة في مناطق ومدن الشارقة، للتوعية بالمخاطر التي قد تهدّد حياة الأطفال في المنازل، وتقديم النصائح والإرشادات العملية، كجزء من مبادرة «التحذير من مخاطر السقوط من الشرفات».

ونصحت الأهالي باتباع إجراءات احترازية أخرى لحماية الأطفال من المخاطر، كما دعت إلى التعاون مع المؤسسات المعنية لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في هذا المجال، حيث تعدّ حوادث السقوط من الأماكن المرتفعة، ثاني أسباب الوفاة غير المتعمدة في العالم، وتعد فئة الأطفال الأكثر عرضة لهذه المخاطر، بحسب منظمة الصحة العالمية.