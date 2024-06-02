شرطة أبوظبي توجه تنبيها للسائقين

ابوظبي - سيف اليزيد - وجهت شرطة أبوظبي، مساء اليوم الأحد، تنبيها إلى السائقين بضرورة "توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب".

ودعت الشرطة، في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية"، متمنية السلامة للجميع.

من جانبه، أكد المركز الوطني للأرصاد وجود "فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية الشمالية والداخلية".

وتوقع المركز أن يحدث ذلك "من الساعة 00:30 وحتى الساعة 08:30 غدا (الاثنين)".