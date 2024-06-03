الامارات | حمدان بن محمد: نبارك للشعب الكويتي تولي صباح خالد الصباح ولاية العهد

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: نبارك للشعب الكويتي تولي صباح خالد الصباح ولاية العهد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 يونيو 2024
بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأحد، للشعب الكويتي الشقيق تولي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولاية العهد.
وقال سموه في تغريدة عبر موقع «إكس»: نبارك للشعب الكويتي الشقيق تولي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولاية العهد... دعواتنا للأشقاء بدوام التوفيق والاستقرار، وبمزيد من التقدم والرفعة في ظل قيادة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
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