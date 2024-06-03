الامارات | رئيس الدولة وأمير قطر: الإمارات وقطر تدعمان جميع المساعي لحفظ أمن واستقرار المنطقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، أمس، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ورؤاهما تجاه التنمية والازدهار المستدام.

كما استعرض سموهما، خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود من أجل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وتطرق الجانبان، في هذا السياق، إلى المقترحات التي قدمها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، جو بايدن، بشأن الأزمة في قطاع غزة.

وأكد سموهما، دعم دولة الإمارات ودولة قطر جميع المبادرات والمساعي الجادة التي تدفع نحو وقف التصعيد في المنطقة، وحماية أرواح المدنيين كافة، وإنهاء معاناتهم في قطاع غزة، والدفع تجاه أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والدائم، القائم على أساس «حل الدولتين» وحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ورئيس دائرة المالية - أبوظبي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، ومدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، حميد سعيد النيادي، وسفير الدولة لدى قطر، الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، وسفير دولة قطر لدى الدولة، الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري.

كما حضره الوفد المرافق لصاحب السمو أمير قطر، الذي يضم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

وصول

وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وصل إلى العاصمة أبوظبي، أمس، في زيارة أخوية لدولة الإمارات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، والشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر، والدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة.

مغادرة

وغادر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، البلاد، حيث كان في وداعه في المطار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين.

ورافق صاحب السمو أمير قطر، خلال الزيارة، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لسمو الأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

. الجانبان تطرقا إلى المقترحات التي قدمها رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن بشأن الأزمة في قطاع غزة.