الامارات | تخصيص فئات للإبداعات الفردية بـ «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، فتح الباب أمام أصحاب الإنجازات الفردية من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في النسخة الـ11 من «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» ضمن فئات متنوعة تشمل جائزة «أفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي»، وتُمنح للأفراد أو المجموعات الشبابية التي أطلقت حملات أو مبادرات اتصالية مؤثرة تناولت موضوعاً أو قضية حيوية أسهمت في تعزيز برامج الاتصال في الحكومات.

وستكّرم جائزة «أفضل متحدث رسمي» الصف الثاني من المتحدثين الرسميين الذين يتمتعون بمهارات استثنائية في التواصل الحكومي ممن يعملون في جهات حكومية ويبرعون في توصيل رسائلها بوضوح ودقة، حيث تقدِّر الجائزة في المتحدث الرسمي قدرته على إدارة الأزمات بكفاءة، وتميزه بالمهنية والابتكار، وتمكنه من إحداث تأثير إيجابي واسع النطاق، ويُعتمد في تحديد الفائز على مدى حضوره الإعلامي واستخدامه لمختلف الوسائل الإعلامية في تعزيز صورة المؤسسة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية مع تأكيد الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية والقدرة على التكيّف مع التغيرات وتقديم المعلومات بطرق مبتكرة وإبداعية.

أما فئة «أفضل صانعي المحتوى الرقمي الهادف» فتنقسم إلى جائزتين: جائزة لمن هم أقل من 18، والأخرى لمن هم فوق الـ18، وتُمنح الجائزة للمتميزين في إنتاج محتوى رقمي هادف يُسهم في بناء مجتمع معرفي إيجابي ومتواصل. وتُمثل جائزة «أفضل بحث في علوم الاتصال» تقديراً للأعمال والدراسات البحثية التي تُسهم في تعزيز وتطوير الاتصال الحكومي.