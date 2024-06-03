حميد بن راشد يشهد حفل تخريج الفوج الـثاني من "دفعة 2024" من طلبة جامعة عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان ، حفل تخريج الفوج الثاني من "دفعة عام 2024" من طلبة جامعة عجمان الذين تجاوز عددهم 300 خريج من مختلف الكليات وذلك بمركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الحرم الجامعي.

وحضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش .

وانطلقت مراسم حفل التخريج بوصول صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقيه إلى قاعة الحفل، حيث تم عزف السلام الوطني، ومن ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.. وعرض فيديو تم إنتاجه بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، تلاه فيديو يجسد رسالة الجامعة وأبرز إنجازاتها.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالجهود الرائدة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز قطاع التعليم ، وذلك بفضل الرعاية والاهتمام الذي يوليهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .

وأكد سموه أهمية هذه الرؤية الرائدة التي تجسد الإيمان العميق بأن العلم والتعليم يشكلان الأساس للتقدم والتطور، وأن تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم يمثلان الطريق نحو بناء مستقبل واعد ومزدهر للوطن.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان : “تسعى الدولة إلى تطوير التعليم لوضعنا في صدارة الدول المتقدمة، حيث نشهد اليوم تخريج أول دفعة من كلية الطب بجامعة عجمان، وهذا إنجاز يبرز رؤيتنا الطموحة في تطوير التعليم الطبي وتمكين الشباب ليكونوا رواداً في مجال الرعاية الصحية"..مشيرا إلى أن هذه الدفعة تمثل بداية مشرقة لمستقبل واعد وستسهم تخصصاتهم في تعزيز الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية في مجتمعنا .

وأضاف سموه : " ندرك أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التقدم الحضاري والاقتصادي ويعتبر التعليم محوراً أساسياً لتنمية القدرات وتحقيق الإبداع، ومن خلال تطوير قطاع التعليم، نسعى لتمكين شبابنا وتأهيلهم لمواكبة متطلبات العصر ومواجهة التحديات بكفاءة وثقة".

وثمن سموه جهود مجلس الأمناء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية للجامعة المثمرة في تحقيق مكانة علمية وأكاديمية مرموقة تعزز مكانتها مركزا تعليميا متميزا على الصعيدين المحلي والدولي.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تهانيه الحارة للخريجين وأسرهم، مُشيدًا بالإنجازات التي حققوها والتي تعكس الجهود الطيبة التي بذلوها خلال مسيرتهم التعليمية، وصولًا إلى هذه اللحظات الغامرة بالفخر والاعتزاز.

وقدّم صاحب السمو حاكم عجمان بهذه المناسبة درع الجامعة إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.. فيما قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي درعا مماثلاً لصاحب السمو حاكم عجمان.

وقام صاحب السمو حاكم عجمان يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بتكريم الدفعة الأولى من خريجي وخريجات كلية الطب، وخريجي الدراسات العليا وأوائل الكليات، وتابع سمو ولي العهد توزيع الشهادات على الخريجين وتكريم المتفوقين منهم.

حضر الحفل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومعالي عبدالله حميد المزروعي، وزير العدل الأسبق عضو مجلس أمناء الجامعة، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وعمداء الكليات والأساتذة، وأولياء أمور الطلبة الخريجين، وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وألقى الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، كلمة شكر وامتنان لصاحب السمو حاكم عجمان، على دعمه المستمر للجامعة وقيادته الحكيمة التي تسهم في تحقيق استراتيجيتها.. وأثنى على الجهود الدؤوبة والدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، في خلق بيئة تعليمية متميزة تشجع على البحث العلمي والابتكار، وتعزز قيم المسؤولية المجتمعية تلك الجهود التي تمكّن الشباب من تطوير أنفسهم.

وخلال الحفل، ألقى خريجو كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الصحية القسم الطبي، متعهدين بالعمل بأمانة وإخلاص لخدمة مجتمعهم والحفاظ على أعلى معايير الرعاية الصحية.

من جانبه ألقى الخرّيج الدكتور حميد عبد الوهاب العوضي كلمة الخريجين، قال فيها: "إنهُ لَمنْ دواعي السرور أن ننال اليوم شرف اللقاء بصاحب السمو حاكم عجمان، فرعاية سموِّه الكريمة لهَذا الحفلِ تجسِّد الاهتمام الكبير الذي يحظَى به الطلبة في دولةِ الإمارات من قبل قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسِها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات".