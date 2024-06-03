مركز الأرصاد يتوقع ارتفاع درجات الحرارة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز، في بيان، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وتترواح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 11:44 والمد الثاني عند الساعة 23:21، والجزر الأول عند الساعة 16:50 والجزر الثاني عند الساعة 06:18.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً كذلك. يحدث المد الأول عند الساعة 08:28 والمد الثاني عند الساعة 19:15، والجزر الأول عند الساعة 13:51 والجزر الثاني عند الساعة 02:24.