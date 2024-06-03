الامارات | "طرق دبي" تكرم أفضل الموردين والمستثمرين الداعمين لمشاريع البنية التحتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أفضل موردي ومستثمري الهيئة من شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت لها بصمة واضحة في دعم جهود وأعمال الهيئة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، كما كرمت أفضل المؤسسات والقطاعات من داخل الهيئة الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بناء على معايير معتمدة من لجنة تكريم شركات التعهيد والموردين.

ويأتي هذا التكريم، ضمن جهود الهيئة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع مجالات الاستثمار في مجالات مشاريع البنية التحتية حسب نماذج أعمال عالية المستوى ونموذجيه، كما يعتبر هذا الحفل مناسبة مهمة لتنمية جهود القطاع الخاص وإبراز إنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قدمت خدمات مهمة كانت لها نتائج ملموسة تستحق عليها الشكر والثناء.

الفائزون

وكرّم أحمد محبوب المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي، في حفل أقيم بمقر الهيئة، الفائزين عن فئة (شركات استشارية إدارية)، حيث فازت بالمركز الأول شركة مويليس آند كومباني المملكة المتحدة المحدودة، وفازت بالمركز الثاني استراتيجي& (ميدل ايست) ليمتد، وجاءت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (فرع دبي) في المركز الثالث، وعن فئة أفضل شركة مقاولات (فئة المشاريع الصغرى)، حصلت شركة القرو لمقاولات الطرق ذ.م.م على المركز الأول، وشركة اس تي انجينيرنج اليكترونيكس المحدودة - فرع دبي فازت بالمركز الثاني، أما المركز الثالث فقد حصلت عليه جيب العالمية - الإمارات (شركة ذات مسئولية محدودة).

كما كرّم الفائزين عن فئة أفضل شركة مقاولات فئة المشاريع الكبرى، حيث فازت بالمركز الأول، شركة ويد آدمز للمقاولات ش.ذ.م.م، والمركز الثاني منح لشركة امبريل للاعمال الكهروميكانيكية (ش.ذ.م.م)، أما المركز الثالث حصلت عليه شركة بن حنيف للأعمال الكهروميكانيكية (ش.ذ.م.م)، أما فئة شركات موردي السلع والخدمات فقد تم تكريم شركة قطر للتأمين عن المركز الأول، وفي المركز الثاني كرمت شركة اميركوم ذ.م.م - فرع دبي، والمركز الثالث حصلت عليه شركة امينكو لخدمات الحراسة.

وعن فئة أفضل شركة ضمن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تم تكريم شركة عقول لخدمات جلب الأيدي العاملة (فرع دبي) عن المركز الأول، أما المركز الثاني فقد حصلت عليه شركة سوشل هب لإدارة الفعاليات، وفازت بالمركز الثالث، شركة نيو ستيب لتجارة أجهزة ومعدات الطاقة الشمسية ولوازمها.

وعن فئة أفضل شركات مستثمرين، فازت بالمركز الأول شركة هايبر ميديا منطقة حرة - ذ.م.م، أما المركز الثاني حصلت عليه شركة اينوك للتجزئة ذ.م.م، والمركز الثالث حصلت عليه الشركة العربية لتصميم اعلانات الطرق (الامارات)(ذات مسئولية محدودة).

كما تم تكريم المؤسسات والقطاعات الداعمة لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث حصلت مؤسسة المرور والطرق على المركز الأول، وفاز قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالمركز الثاني، بينما حصلت مؤسسة المواصلات العامة على المركز الثالث.