الامارات | 15 ألف مخالفة «عدم التأكد من خلو الطريق» خلال عام 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت إدارات المرور على مستوى الدولة 15 ألفاً و613 مخالفة «دخول الطريق دون التأكد من خلوه»، خلال العام الماضي، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية حول الحوادث المرورية بحسب نوع المخالفة.

ووزعت المخالفات التي ارتكبها السائقون على مستوى الدولة بين 5752 مخالفة في أبوظبي، 6019 في دبي، 1399 في الشارقة، 1911 في عجمان، 55 في أم القيوين، 269 في رأس الخيمة، و208 مخالفات في الفجيرة.

وأظهرت الإحصاءات أن دخول الطريق دون التأكد من خلوه تسبب في 371 حادثاً على مستوى الدولة العام الماضي، موزعة بين 70 حادثاً في أبوظبي، و214 في دبي، و12 في الشارقة، و11 في عجمان، و32 في رأس الخيمة، و22 في الفجيرة، و10 حوادث في أم القيوين.

وحدد قانون السير والمرور الاتحادي عقوبة مخالفة «دخول الطريق دون التأكد من خلوه» بغرامة مالية تبلغ 400 درهم، وتسجيل أربع نقاط على السائق المخالف.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة التأكد من خلو الطريق قبل دخوله، بما يعزز سلامتهم أثناء القيادة، وذلك باتباع خمس قواعد، هي: تهدئة السرعة عند الوصول إلى مدخل الطريق، و‏استخدام إشارة التنبيه الضوئية الجانبية، و‏التمهل في حال وجود مركبة متوقفة في الأمام، وإعطاء أولوية العبور للمركبات القادمة من الطريق الرئيس، والتأكد من خلو الطريق من المركبات.

وتسجل إدارات المرورية في الدولة سنوياً آلاف المخالفات لسائقين بسبب الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة، والتي تصنف ضمن المخالفات الخطرة، حيث تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة على الطرق، وفق الإحصاءات والدراسات التحليلية للحوادث والمخالفات المرورية.

وأطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، أخيراً، حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2024، تحت شعار «صيف بلا حوادث»، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، وتستهدف جميع مستخدمي الطريق وقائدي المركبات بكل أنواعها.

وتهدف الحملة إلى توعية جميع شرائح المجتمع بمخاطر الحوادث المرورية، وذلك من خلال اتباع التعليمات والإرشادات اللازمة المتعلقة بسلامة المركبة، وإجراء الصيانة الدورية، والتأكد من سلامة الإطارات والحمولة الزائدة بها حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتحقيق القيادة الآمنة خلال فترة الصيف للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة.

وذكرت وزارة الداخلية أن الحملة تجسد استراتيجيتها لجعل الطرق أكثر أماناً، عبر توعية جميع شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية.

وقال رئيس مجلس المرور الاتحادي، العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، إن الحملة تأتي لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع، وضمن الجهود المبذولة لضبط أمن الطرق، وتعزيز السلامة، والحد من الحوادث المرورية، وسيتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع جميع الشركاء الاستراتيجيين من وزارات وهيئات اتحادية ومحلية، والعديد من الجهات المعنية بالسلامة المرورية بالدولة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، من خلال بث رسائل التوعية المرورية بثلاث لغات مختلفة، هي العربية والإنجليزية والأوردو، في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن اختيار شعار حملة «صيف بلا حوادث»، يأتي تزامناً مع بدء الإجازة الصيفية، وموسم السفر، ما يتطلب اتخاذ العديد من الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة، وذلك من خلال التأكد من سلامة الإطارات، وإجراء الصيانة الدورية للمركبات، وضرورة التقيد بحدود الحمولة المسموح بها على سطح المركبة، والتي لا يتجاوز ارتفاعها 60 سنتيمتراً، فضلاً عن التأكد من صلاحية أنوار الإضاءة وإشارات تغيير اتجاه المركبة، وعدم وجود أية مواد قابلة للاشتعال بالمركبات، وحثهم على الالتزام بتطبيق قانون السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

حملات توعوية للحد من الحوادث

أطلقت إدارات مرورية في الدولة حملات مرورية توعوية للحد من الحوادث التي تسببها مخالفة عدم التأكد من خلو الطريق قبل دخوله، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية لدى مستخدمي الطريق، وذلك في ضوء إحصاءات مرورية تحتل المرتبة الرابعة من حيث سبب وقوع الحوادث المرورية.

. 400 درهم و 4 نقاط سوداء عقوبة المخالفة.