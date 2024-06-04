الامارات | «الأرصاد»: 21 يونيو يشهد «أطول نهار» في السنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تشهد خلال يونيو الجاري، ضعفاً وتراجعاً في تأثير المرتفع الجوي السيبيري، كما تؤثر المنخفضات الحرارية في المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق في أغلب فترات الشهر، لافتاً إلى ظهور كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكوّن السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، فيما تزداد فرص تكوّن السحب الركامية مع تقدّم الأيام في هذا الشهر، قد يتخلّلها سقوط أمطار.

وذكر المركز أن الثلث الأخير من يونيو الجاري، وتحديداً يوم 21 سيشهد تعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالاً)، حيث تشهد الدولة أطول نهار في السنة، مؤكداً أن متوسطات درجات الحرارة تتزايد خلال هذا الشهر بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً، مقارنة بمايو الماضي، فيما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر بالمقارنة بمايو، خاصة النصف الثاني منه، حيث تضعف فرص تشكّل الضباب والضباب الخفيف، ويقل تكرار حدوثه خاصة في النصف الثاني.

ووفقاً لإحصاءات مناخية أصدرها المركز، فإن متوسط درجة الحرارة خلال الشهر الجاري يراوح بين 33 و35.7 درجة مئوية، حيث يكون متوسط درجة الحرارة العظمى بين 39.8 و42.7 درجة مئوية، و«الصغرى» بين 26.8 و29.4 درجة مئوية، وبلغت أعلى درجة حرارة عظمى خلال هذا الشهر 52 درجة مئوية في «الياسات» سنة 2010، فيما كانت أقل درجة حرارة 41.1 درجة مئوية على «ركنة» سنة 2004.

وبلغ متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة، إذ كانت أعلى سرعة رياح سجلت في الدولة خلال هذا الشهر 125.2 كم/س في «جبل مبرح» سنة 2010، وكانت أعلى هبّة رياح 125.2 كم/س، في «جبل مبرح» سنة 2010، كما بلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 43%، حيث كان متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62% إلى 87%، فيما يراوح متوسط الرطوبة النسبية الصغرى بين 14 و27%.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجنوبية، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، موضحاً أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.