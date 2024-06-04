الامارات | الاحتفاء بالذكرى الـ 68 لتأسيس شرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، بحضور القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، فعاليات الاحتفاء بالذكرى الـ68 لتأسيس شرطة دبي، الذي يصادف الأول من يونيو عام 1956، وذلك في نادي الضباط، بحضور عدد من القادة المؤسسين والمنجزين في مسيرة البناء والتطور، ومساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والضباط وموظفي شرطة دبي.

وحملت الاحتفالية عنوان «لمسة وفاء.. لأهل العطاء»، وتسلم الفريق ضاحي خلفان تميم، والفريق عبدالله خليفة المري، هدية تذكارية عبارة عن عصا «القانون»، مصنوعة من شجرة الغاف، وذلك من مساعد القائد العام لشؤون العمليات اللواء عبدالله علي الغيثي.

وكرّم الفريق ضاحي خلفان تميم، يرافقه الفريق عبدالله خليفة المري، الرعيل الأول من القادة المتقاعدين المنجزين في شرطة دبي، وهم: اللواء سعيد محمد الكمدة، واللواء ناصر السيد عبدالرزاق الرزوقي، واللواء شرف الدين السيد محمد حسين، واللواء عبدالعزيز محمد البناي، واللواء إسماعيل القرقاوي، واللواء جمعة أمان عبيد أمان، واللواء جمعة عبيد الصايغ، واللواء خلفان المهيري، واللواء محمد عيد المنصوري.

وأشاد الفريق ضاحي خلفان تميم بالمكرمين من القادة، الذين كانت لهم بصمة تاريخية مهمة في مسيرة القيادة العامة لشرطة دبي، وأسهموا في أن تصل شرطة دبي إلى ما وصلت إليه اليوم من تقدم وتطور في مختلف المجالات، من خلال عملهم الدؤوب في كل القطاعات الشرطية، مؤكداً أنهم كانوا مثالاً يحتذى في خدمة الوطن، والعمل على تأسيس منظومة شرطية متطورة في مختلف المجالات، وأنهم محط فخر وتقدير لكل من عمل معهم وعاصر حياتهم المهنية.

وألقى الفريق عبدالله خليفة المري كلمة خلال فعاليات الحفل، قال فيها: «نلتقي في هذا اليوم للاحتفاء بـ68 عاماً على تأسيس القيادة العامة لشرطة دبي، الذي يصادف تاريخ الأول من يونيو لعام 1956، حيث بدأت مسيرة من العطاء، ورحلة من التميز، والإرادة، والعزيمة، والإصرار في صرح شرطي حمل على عاتقه نواة الأمن والأمان في إمارة دبي».

وتابع: «نحتفي في هذا اليوم برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكانوا ومازالوا حصناً منيعاً في خدمة وطنهم وقيادتهم وأبناء شعبهم.. ونستذكر في هذا اليوم ما قدمته القيادة العامة لشرطة دبي، وقادتها المؤسسون في شتى القطاعات والمجالات، وصولاً إلى أن تصبح قوتنا الشرطية النموذج الريادي الذي يعكس رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل، وتحقيق السبق والإبداع والابتكار في العمل، ونموذج نستلهم منه تطبيق أفضل الممارسات الأمنية للحفاظ على المكتسبات وتنميتها». وقال مخاطباً الفريق ضاحي خلفان تميم: «شكراً لكم سيدي، وشكراً لكل من تعلم منكم وساهم وعمل على ما أسستموه، لتستمر بذلك مسيرة شرطة دبي نحو مستقبل الريادة والتميز».

الفريق ضاحي خلفان:

. الرعيل الأول مثال يُحتذى في خدمة الوطن والعمل على تأسيس منظومة شرطية متطورة.

الفريق عبدالله المري:

. نحتفي برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكانوا ومازالوا حصناً منيعاً في خدمة وطنهم وقيادتهم وأبناء شعبهم.