برئاسة منصور بن زايد.. "الوزاري للتنمية" يستعرض مشاريع ومبادرات وطنية لتطوير العمل الحكومي

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي.

واستعرض المجلس عدداً من المشاريع والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وناقش المجلس خلال اجتماعه، المقترحات التي قدمتها الوزارات والجهات الاتحادية بشأن تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرات لرفع الكفاءة التشغيلية في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى مقترحات لتحسين الخدمات التي يقدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان، وسياسات لرفع كفاءة أسواق المال في الدولة.

كما ناقش المجلس عدداً من التشريعات الاتحادية المقترحة في قطاع الثقافة والتنظيم المالي والمنافسة والقطاعين الاقتصادي والسياحي، واستعرض توصيات وطلبات المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة عدد من المواضيع الحكومية.

واطلع المجلس على نتائج مشاركة الدولة في عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية، ومستجدات تنفيذ استراتيجيات وبرامج حكومية وتقارير أعمال عدد من الجهات الاتحادية.

