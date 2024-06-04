امتحانات نهاية العام الدراسي تبدأ غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

تنطلق غداً «الأربعاء» امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 للطلبة من الثالث لغاية الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم. وتستمر الاختبارات لغاية 14 يونيو الجاري، على أن يتم تحليل النتائج وإصدارها 5 يوليو المقبل.

وقد زارت فرق المدارس الخاصة اليوم اللجان الامتحانية في المدارس الحكومية لتوزيع طلبتهم في صفوف الثاني عشر على المقاعد واستصدار البطاقات الامتحانية ولصقها في الأماكن المحددة لهم.

ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر المسجلون في مدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية.

كما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر المسجلون في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم وفق توجيهات الفروع المدرسية.

وحددت البرمجة الزمنية التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي موعد انطلاق امتحانات الإعادة للطلبة الذين تنطبق عليهم شروط التقدّم خلال الفترة من 8 لغاية 12 يوليو المقبل، على أن يتم تحليل نتائج اختبارات الإعادة وإصدارها في الفترة من 13 لغاية 15 يوليو.

وتطبّق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع، وتطبق ورقياً وإلكترونياً للصفين الخامس والتاسع للمسارين (العام والمتقدم)، كما تطبق الامتحانات ورقياً والكترونياً بحسب المادة والمرحلة التعليمية للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر على فترتين.