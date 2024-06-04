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6 محظورات في قاعات امتحانات نهاية العام الدراسي

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ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 6 محظورات على الطلبة تجنّب القيام بها خلال امتحانات نهاية العام الدراسي داخل اللجان الاختبارية.
１- الامتناع عن الإيماء أو الإشارة أو التحدث مع الطلبة الآخرين أثناء الاختبار.
２- الامتناع عن خرق الإرشادات الخاصة بإدخال الأجهزة الإلكترونية التي لا يسمح بها أثناء الاختبار.
３- الامتناع عن تبادل أسئلة الاختبار جزئياً أو كلياً في وسائل التواصل الاجتماعي لأي هدف كان.
４- الامتناع عن الغش بالأساليب التقليدية وغير التقليدية مثل القصاصات الورقية أو أي طريقة لتبادل المعلومات بين الطلبة داخل القاعة الامتحانية.
５- الامتناع عن إحضار أي مواد أو مصادر مطبوعة أو رقمية غير مصرّح بها إلى قاعة الامتحان.
６- الامتناع عن أي جدال أو إساءة لفظية أو اعتداء جسدي على أي طالب أو أحد العاملين في اللجان الامتحانية قبل أو أثناء أو بعد الاختبار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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