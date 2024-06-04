مطار زايد الدولي يعرض "رحلة سعيدة" و"قابلت رحالاً من أرض الكنوز" لليازية بنت نهيان

ابوظبي - سيف اليزيد - نظم مطار زايد الدولي، عرضاً فنياً لسلسلة "رحلة سعيدة" و"قابلت رحالاً من أرض الكنوز" التي ستكون جزءاً من مجموعة الأعمال الفنية المعروضة في المطار.

شهدت العرض، الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، بحضور إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وشيرين المسكري، مديرة المراسم والتشريفات، وحنان إبراهيم العابد، الرئيس التنفيذي الموارد البشرية.

وتضمنت زيارة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، جولة تعريفية حول مطار زايد الدولي، بينما تسلمت الشيخة فاخرة بنت ذياب بن سيف آل نهيان، شهادة تقدير من الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي تقديراً للأعمال الفنية للشيخة اليازية بنت نهيان.

الجدير بالذكر أن مجموعة "رحلة سعيدة"، هي مزيج فني مستوحى من لوحات عالمية شهيرة في إعلانات الخطوط الجوية، وقد أضافت إليها الشيخة اليازية لمسات فنية لتخوض رحلة فنية نوعية، وتعد أعمالها الفنية تجربة فريدة تُظهر مدى التفاعل مع الفن.

وجالت مجموعة "رحلة سعيدة" في معرض فردي نظم في "كازا عرب" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتضم مجموعة الأعمال المعروضة عملاً فنياً على الرخام، الذي يشكل مخططه بُعد مداخل الكهوف، وله مسار يؤدي إلى اللا مكان، بينما يظهر "الكنز الحقيقي، تصميماً يجمع بين العملات الشرقية القديمة " وكأنه محفور تحت الرخام، بعيداً عن نقاط إيهامية، فيما تم عرض "التقيتُ رحالاً من أرض الكنوز" في معرض "بي آرت وورك" بمدينة لندن، كما تم عرض مجموعتي "رحلة سعيدة" و"التقيتُ رحالاً من أرض الكنوز" في معرض "نقوش معاصرة" في بيت السناري "التابع لمكتبة الإسكندرية"، وهو معلم تاريخي في السيدة زينب، بالقاهرة.