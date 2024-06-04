الامارات | عبدالله بن زايد ووزير خارجية أذربيجان يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان الصديقة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

واستعرض الجانبان مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى جمهورية أذربيجان شهر يناير الماضي ودورها في دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

كما بحث سموه ومعالي جيهون بيراموف مسارات التعاون المشترك في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والطاقة المتجددة.

وتطرقا إلى التعاون في ملف المناخ خاصة مع استضافة أذربيجان مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 خلال العام الجاري.. وأعرب سموه عن تمنياته لجمهورية أذربيجان الصديقة التوفيق والنجاح خلال استضافتها هذا الحدث العالمي البارز.

وأكد سموه عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان وحرص البلدين الصديقين على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

وبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهود ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في منطقة القوقاز.