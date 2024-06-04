كلية ليوا تنظم مؤتمرها العلمي الثاني حول استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الإعلامي

ابوظبي - سيف اليزيد - تنظم كلية ليوا في أبو ظبي المؤتمر العلمي الدولي الثاني تحت عنوان "استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الإعلامي: الفرص والتحديات" في يومي 5 و 6 يونيو 2024.

وأكد البروفيسور محمد محجوب ضياف رئيس كلية ليوا أن المؤتمر في نسخته الثانية يهدف إلى تدارس المجالات المختلفة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، وإرساء حوار بناء بين الباحثين والخبراء وصانعي السياسات الإعلامية والمتخصصين في المجال الإعلامي، ومسؤولي وسائل الإعلام العربية المقروءة والمسموعة والمرئية، والمنتسبين إلى الجهات التشريعية ذات الصلة بهذا المجال في الدول العربية والجهات الفاعلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

وأوضح البروفيسور بدران عبد الرزاق بدران عميد كلية الإعلام والعلاقات العامة في كلية ليوا أن المؤتمر يعالج في موضوعه خمسة محاور علمية هي: التطورات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامها في وسائل الإعلام، وتأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الإعلام من حيث المضمون والمصداقية والجمهور، وأخلاقيات وتشريعات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي بالدول العربية، وتجارب الدول العربية في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفرص وتحديات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام العربية.

ويُشارك في أعمال المؤتمر ثمانية وثلاثون باحثاُ، يمثلون العديد من الدول العربية، ويُقدمون تسع وعشرين ورقة بحثية ومداخلة، من خلال خمس جلسات علمية، جلستين في اليوم الأول، وثلاث جلسات في اليوم الثاني، فضلاً عن الجلستين الافتتاحية والختامية. وتبدأ الجلسات العلمية في يومي المؤتمر الساعة العاشرة صباحاً.

وأضاف البروفيسور بدران أن الكلية كانت قد نجحت في تنظيم فعاليات المؤتمر العلمي الأول، تحت عنوان: (التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية للعلاقات العامة في الدول العربية: الواقع والآفاق)"، خلال شهر مارس/ آذار من العام الماضي، بمشاركة عربية واسعة، وصدر عن فعاليات المؤتمر كتاب علمي لأهم الأوراق البحثية المشاركة في المؤتمر، وحقق الأهداف المرجوة من تنظيمه، وتعقد جلسات المؤتمر لهذا العام حضورياُ وعن بعد.