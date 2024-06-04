حاكم عجمان يطلع على مشروع مستشفى الصفيا الخيري

ابوظبي - سيف اليزيد - اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مجلسه بالديوان الأميري، على مشروع مستشفى الصفيا الخيري بعجمان.

جاء ذلك خلال استقبال سموه الشيخ محمد بن علي النعيمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الخيرية، والشيخ راشد بن محمد النعيمي، مدير عام جمعية الإحسان الخيرية، وماجد عمير نائب مدير عام الجمعية.

واستمع سموه لشرح مفصل عن تفاصيل المشروع من الدكتور حقي إسماعيل مدير مجمع الإحسان الطبي، حيث من المقرر أن يقدم هذا المشروع الرعاية الصحية لقرابة 16 ألف مريض، من خلال الاختصاصات المتعددة الموجودة فيه، إضافة لإجراء العمليات الجراحية المختلفة.

وأضاف الدكتور حقي أن المستشفى يقدم الرعاية الصحية المميزة للجميع بلا استثناء، لكنه يضع الفقراء ومحدودي الدخل والمكفولين من جمعية الإحسان الخيرية والحالات الطارئة نصب عينيه وفي مقدمة اهتمامه، من خلال تقديم الدعم الطبي غير المحدود لها.

ويتألف المستشفى من طابق أرضى يحوي العيادات الخارجة والأشعة وثلاثة طوابق خصص منها طابق لغرف الرقود والعمليات الكبرى بسعة 24 سريراً قابل للتوسعة، إضافة إلى طابق للمختبر والتعقيم المركزي والطابق الأخير تم تخصيصه لعيادة الكلى بالكامل لوجود الحاجة لهذا المجال، وتبلغ تكلفة المشروع 63 مليون درهم، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية عام 2025.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أهمية هذا المستشفى الذي سيكون أحد المرافق الطبية التي تخدم المرضى على نطاق واسع وتلبي احتياجاتهم الصحية بمستوى متميز، يتوافق مع أعلى معايير الرعاية الصحية في الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية.

وقال سموه إن العمل الخيري نهج وميراث مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وهو ما حرصت عليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وظلت تدعم المؤسسات الخيرية والإنسانية ورعاية ومساندة المحتاجين والمعوزين، وتقديم كل الدعم لهم في جميع جوانب حياتهم خاصة الرعاية الصحية الشاملة بجودة عالية، بما يحقق سعادتهم ورفاه حياتهم.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن علي النعيمي، أن النجاح الذي حققه مجمع الإحسان الطبي في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى كان دافعاً لهم في الجمعية بالتخطيط لتوسعة رقعة الرعاية الصحية، من خلال مشروع مستشفى جراحة اليوم الواحد الخيري والأول من نوعه على مستوى إمارة عجمان.

وأضاف أن هذا المشروع وجد كل الدعم من صاحب السمو حاكم عجمان الذي منح الجمعية قطعة أرض في منطقة التلة (2) ليقوم عليها هذا المستشفى الخيري.

حضر عرض المشروع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ومروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري، وطارق بن غليطة، مدير مكتب صاحب السمو الحاكم.