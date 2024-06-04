شرطة الشارقة تنظم الحملة المرورية «صيف بلا حوادث»



ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة بإدارة المرور والدوريات، حملة «صيف بلا حوادث» التي تستمر حتى الأول من سبتمبر القادم ضمن الحملات المرورية التي تطلقها وزارة الداخلية سنوياً بالتعاون مع القيادات الشرطية بالدولة بهدف تعزيز الأمن والسلامة المرورية على الطرق.وذكرت شرطة الشارقة، أن حملة «صيف بلا حوادث» تهدف إلى توعية سائقي المركبات ومستخدمي الطرق بأهمية الالتزام بالإرشادات والقوانين المرورية المتعلقة بسلامة المركبة وإجراء الصيانة الدورية لها حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات العامة.

ودعت شرطة الشارقة، إلى أهمية الالتزام بتطبيق قانون السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والأخذ بإجراءات السلامة والوقاية اللازمة المتعلقة بصيانة المركبة خاصة في موسم الصيف.