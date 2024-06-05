"الصحة أبوظبي" توقع اتفاقيتي تعاون لتطوير العلاجات الجينية والسرطانية

ابوظبي - سيف اليزيد - وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، اليوم مذكرة تفاهم، مع "أوبوس جينيتكس"، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 في سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية.

وبموجب التعاون، سيعمل الطرفان على تسريع جهود تطوير علاجات جينية واعدة للمرضى الذين يعانون من أمراض الشبكية الوراثية النادرة في دولة الإمارات.

وتُعد أمراض الشبكية الوراثية مسبباً رئيسياً لفقدان البصر في مختلف أنحاء العالم وتؤثر على ما يقرب من 5% من سكان منطقة الخليج مما ينعكس بشكل كبير على حياة المرضى وأسرهم ومجتمعاتهم.

حضر التوقيع معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ووقع المذكرة كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في الدائرة، والدكتور بن يركسا الرئيس التنفيذي لشركة أوبوس جينيتكس.

وقالت المناعي: في ظل ما تتمتع به أبوظبي من تنوع سكاني فريد وإمكاناتها المتميزة في علم الجينوم وإجراءات الموافقة البحثية المبسطة التي تستغرق 30 يوماً فقط، استطاعت الإمارة أن تُعزز مكانتها لتصبح وجهة مهمة لتجارب العلاج الجيني.

وقال بن يركسا: نلتزم بالعمل جنباً إلى جنب لتسريع الاختبارات قبل السريرية والتجارب السريرية ما يُسهم في نهاية المطاف في زرع الأمل وتحسين نوعية الحياة لدى المتأثرين بهذه الأمراض.

كما وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم، مع شركة الصناعات الدوائية الرائدة "أم أس دي"، بهدف تطوير بحوث السرطان مع تركيز خاص على التجارب السريرية لسرطان الرئة في أبوظبي، وذلك بحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة أبوظبي، والدكتور إرنستو مونوز إلياس نائب الرئيس المساعد للاكتشافات الحيوية في مختبرات بحوث "أم أس دي".

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي، وأشرف ملاك المدير العام لشركة "أم أس دي" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت المناعي: تعتز دائرة الصحة أبوظبي ببناء علاقات تعاون طويلة وبناءة مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين على غرار "أم أس دي" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل يدعم سعينا المتواصل لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة.

وفي ضوء إطار عمل الشراكة، تستعد "أم أس دي" لإجراء دراسة حول دواء تجريبي جديد مضاد للسرطان ضمن اثنتين من منشآت الرعاية الصحية الرائدة في الإمارة وهي مستشفى برجيل ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.

وقال أشرف ملاك: ساهمت دائرة الصحة في تطوير نخبة من الابتكارات لإنقاذ حياة المزيد من المرضى وتحسينها في الإمارة حيث نسعى من خلال توحيد جهودنا إلى الارتقاء بإمكانات البحث السريري في أبوظبي ودفع عجلة التعليم الطبي الهادف لإثراء معارف وقدرات مقدمي الرعاية وتزويدهم بأحدث المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراء البحوث السريرية.

وتوجه وفد رفيع المستوى من دائرة الصحة - أبوظبي بقيادة معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس الدائرة في زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية بين 29 مايو و5 يونيو لاستعراض فرص الشراكة التي توفرها أبوظبي واستكشاف آفاق التعاون مع المؤسسات الرائدة في البحوث والتطوير والتصنيع والابتكار.

واستهل الوفد جولته بزيارة فيلادلفيا حيث التقى مع شركاء الدائرة الحاليين والجدد لتوطيد أواصر التعاون مع المؤسسات البحثية التعليمية الرائدة والجهات الحكومية وشركات التقنيات الصحية الكبرى.

وتوجه الوفد إلى سان دييغو تزامناً مع مشاركة أبوظبي في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 لاستعراض الجهود التنموية التي تبذلها أبوظبي وحرصها على تطوير قطاع التكنولوجيا الحيوية.