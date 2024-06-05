شرطة أبوظبي تشارك في فعالية "أبوظبي جميلة"

ابوظبي - سيف اليزيد - شاركت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، اليوم، في فعالية "أبوظبي جميلة"، التي نظمتها هيئة البيئة - أبوظبي في فندق روز وود، بهدف التوعية بالحفاظ على مظهر المدينة، تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف 5 يونيو من كل عام.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، حرص شرطة أبوظبي على زيادة الوعي المروري لدى مختلف فئات المجتمع من خلال المشاركة في مختلف المناسبات والمبادرات بالتعاون مع الشركاء، لافتا إلى أهمية الحد من كافة السلوكيات الحضارية التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة.

ودعا قائدي المركبات إلى الالتزام بالحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للطرق، والتقيد بعدم رمي المخلفات من مركباتهم على الطرق، ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك، وتنبيه قائد المركبة الركاب الذين معه بعدم رمي أي مخلفات على الطرق.

وتضمنت المشاركة عرضا للروبوتات الذكية والتعريف بجهودها في تعزيز التوعية المرورية من خلال عرض الفيديوهات التوعوية الرقمية والرد على استفسارات الجمهور إلى جانب تقديم مسابقة تثقيفية وورشة توعية للسائقين ومستخدمي الطريق والجمهور حول التأثيرات السلبية لرمي المخلفات من المركبات في الطرق العامة على حماية البيئة والمظهر الحضاري للمدن إلى جانب ما تسببه تلك المخالفة من إرباك لحركة السير والمرور للمركبات، الذي يؤدي في معظم الأحيان إلى وقوع الحوادث المرورية.