الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقع أن تسود البلاد غداً الخميس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والمد الثاني عند الساعة 00:31 والجزر الأول عند الساعة 18:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:50، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:11 والمد الثاني عند الساعة 20:50 والجزر الأول عند الساعة 15:43 والجزر الثاني عند الساعة 03:51.