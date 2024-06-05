المنظمة العالمية للأرصاد: إحدى السنوات الـ5 المقبلة الأكثر حرارة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن يتجاوز متوسط ​​درجات الحرارة العالمية السنوية مؤقتاً 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة وذلك خلال سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة.

وتوقعت المنظمة أيضا في تقرير أصدرته اليوم في جنيف بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام أن يكون متوسط ​​درجة الحرارة العالمية القريبة من السطح لكل عام بين عامي 2024 و2028 أعلى بما يتراوح بين 1.1 درجة مئوية و1.9 درجة مئوية عن خط الأساس 1850-1900 مشيرة إلى أنه من المحتمل وبنسبة تصل إلى (86%) أن تسجل سنة واحدة على الأقل من هذه السنوات رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة متجاوزة عام 2023 الذي يعد العام الأكثر دفئاً.