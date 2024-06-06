الامارات | رئيس الدولة يهنئ هاتفياً أمير الكويت بتعيين صباح خالد الحمد ولياً للعهد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، هنأه خلاله بمناسبة تعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد.

وأعرب سموه، عن تمنياته للكويت الشقيقة وشعبها دوام الرفعة والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

من جانبه، عبّر صاحب السمو أمير الكويت، عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر أخوية طيبة، عبرت عن متانة الأواصر التي تجمع البلدين وشعبيهما، متمنياً لدولة الإمارات دوام التطور والرخاء.

إلى ذلك، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، أمس، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون بين البلدين والفرص الطموحة لتطويرها وتوسيع آفاقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتطلعاتهما نحو التنمية والازدهار المستدام.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس إلهام علييف، خلال الاتصال، مستوى تطور العمل المشترك بين دولة الإمارات وأذربيجان، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والعمل المناخي، وغيرها من المجالات التي تعزز التنمية المستدامة في البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك. وتطرق سموه والرئيس الأذري إلى تحضيرات أذربيجان لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) الذي تستضيفه خلال العام الجاري، والبناء على «اتفاق الإمارات» التاريخي بشأن المناخ الذي خرج به «COP28» نهاية العام الماضي، في تسريع مسار العمل المناخي العالمي، ومواجهة تحديات تغير المناخ، بما يعزز التنمية المستدامة لجميع شعوب العالم.