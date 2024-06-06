الامارات | «تداوي» تطلق مبادرة تطوعية للأطباء لعلاج المرضى مجاناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مجموعة «تداوي» الصحية في دبي، مبادرة تطوعية للأطباء والكوادر التمريضية للمشاركة في علاج المرضى غير القادرين مجاناً.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة، مروان حاجي ناصر، إن المجموعة مستمرة في مبادرتها الإنسانية «تداوي بالرحمة تداوي» التي أطلقتها خلال شهر رمضان الماضي، لتقديم خدمة فحص المرضى المعسرين وتقديم العلاج لهم مجاناً، يوم الجمعة من كل أسبوع، مشيراً إلى أن المبادرة تستقبل كل أسبوع مئات المرضى من مختلف الجنسيات لتلقي العلاج.

وأضاف أن المجموعة قررت استمرار مبادرتها على مدار العام لاستقبال المرضى يوم الجمعة أسبوعياً بمركز «تداوي» الصحي في منطقة ديرة بدبي.

وأشار ناصر إلى أن المجموعة دعت الأطباء والكوادر التمريضية من المواطنين والمقيمين المرخصين في الدولة للتطوع في المبادرة لاستقبال أكبر عدد ممكن من المرضى غير القادرين على تحمل كلفة الفحص الطبي والحصول على الدواء، لافتاً إلى أن الأطباء المتطوعين في المبادرة سيتولون فحص المرضى يوم الجمعة بالمشاركة مع الطاقم الطبي في «تداوي».

وذكر أن المجموعة تستقبل الكوادر الطبية الراغبة في التطوع بمقرها في دبي، تمهيداً للانضمام للمبادرة الخيرية.

وقال ناصر إن المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة لتقديم العلاج مجاناً للمرضى غير المؤمّن عليهم صحياً، وأطلقتها مجموعة «تداوي» للرعاية الصحية من منطلق دورها المجتمعي، ورداً لجميل الوطن الذي يعلي قيم العطاء والخير والإنسانية بين جميع فئات المجتمع.

وكانت مجموعة «تداوي» الصحية أطلقت بالتعاون مع جمعية بيت الخير وإذاعة نور دبي برنامج «تداوي» الإذاعي في شهر رمضان، لعلاج 200 مريض معسر، ووفر البرنامج علاجاً لأكثر من 50 مريضاً بكلفة بلغت مليوني درهم.

ويستقبل الكادر الطبي في مركز «تداوي» المرضى ويجري لهم الفحوص الطبية اللازمة في كل التخصصات الطبية ويقدم لها الدواء، خصوصاً حالات الأمراض المزمنة ويعطي الأولوية للحالات الحرجة.