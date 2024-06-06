الامارات | «أبوظبي للتقاعد» يقدم خدماته للمتعاملين في مراكز التواجد البلدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد، البدء في تقديم خدماته للمتعاملين عبر مراكز التواجد البلدي، بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، اعتباراً من يونيو الجاري.

وأفاد الصندوق في بيان أمس، بأن ذلك يأتي في إطار جهود الصندوق، لتوسيع نطاق تقديم خدماته وتحسين تجربة المتعاملين وضمان حصولهم على خدمات التقاعد بسهولة ويسر وبلا جهد، وانطلاقاً من دور مراكز التواجد البلدي في دعم العمل الحكومي المشترك، وإدارة احتياجات المواطنين بالتعاون مع الشركاء في مدينة أبوظبي. ومن المقرر أن يقدّم الصندوق جميع خدمات التقاعد لفئات المتعاملين من المؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، في مركزي التواجد البلدي بمدينتي خليفة وبني ياس كمرحلة أولى، من خلال تكليف فريق من ممثلي إسعاد المتعاملين التابعين للصندوق، بالوجود في المقرين على مدار اليوم، وخلال أوقات العمل الرسمية للصندوق من السابعة والنصف صباحاً حتى الثالثة عصراً، ومن السابعة والنصف صباحاً حتى الـ12 ظهراً أيام الجمعة.

كما يستمر الصندوق في تقديم خدماته عبر منصة «تم» وجميع مراكز إسعاد المتعاملين.