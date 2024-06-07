جامعة خليفة تكتشف أقدم حياة على الأرض

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نجح علماء من قسم علوم الأرض بكلية الهندسة والعلوم الفيزيائية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في اكتشاف أقدم أراضٍ يابسة ومياه عذبة على كوكب الأرض، مؤكدين تاريخ أقدم حياة على الأرض يعود إلى حوالي 3.5 مليار عام، ونشأت في بيئات الينابيع الحارة على الأرض التي توافرت فيها المياه العذبة.

وورَدَ الاكتشاف الهام في وثيقة تحمل عنوان «بدء الدورة المائية للأرض منذ أربعة مليارات سنة أو قبل ذلك»، وكتبها المؤلف الرئيس للدراسة الدكتور حامد جمال الدين، الأستاذ المساعد في علوم الأرض بجامعة خليفة، إلى جانب فريق من الباحثين الدوليين، ونُشِرَ في مجلة نيتشر جيوساينس التي تندرج في قائمة أفضل 1% من المجلات العلمية في مجال علم الأرض والكواكب.