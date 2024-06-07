«أبوظبي العقاري» يخالف وسطاء عقاريين

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أصدر مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، مخالفات بحق الوسطاء العقاريين، بواقع 17 مخالفة للوسطاء بشأن بيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية مع علمهم بذلك، و13 مخالفة للاتصالات العشوائية.

ووجه المركز 12 مخالفة بشأن مزاولة نشاط موظف وسيط من دون ترخيص من الدائرة، و8 مخالفات لشركات تزاول نشاط الوساطة العقارية من دون ترخيص من الدائرة.

وبين المركز أنه تم إيقاف 7 وسطاء عقاريين عن مزاولة العمل، فيما تم فرض غرامات على مكاتب الوساطة العقارية بمبالغ تتراوح من 30 ألف درهم إلى 100 ألف، لعدم الالتزام بالسلوك المهني.

وأكد المركز التزامه بالحفاظ على أعلى المعايير في قطاع العقارات في أبوظبي، لافتاً إلى أنه يتبع استراتيجية واضحة للارتقاء بالقطاع العقاري في الإمارة ليغدو بين أكثر القطاعات مرونة وجاذبية من الناحية التجارية والتطور المستدام على مستوى العالم.

ويوفر مركز أبوظبي العقاري مجموعة واسعة من الخدمات سهلة الوصول، والمصممة لتلبية مختلف احتياجات العملاء فيما يخص التصرفات العقارية في الإمارة؛ بدءاً من الإشراف على العمليات المتعلقة بالبناء وإدارة الأراضي، ووصولاً إلى تيسير عمليات الترخيص المهني، وإدارة العقود، وإصدار الشهادات، والاستشارات، والقروض، وحلول مساحات العمل.

وبين المركز أنه يمكن الوصول إلى هذه الخدمات، إما شخصياً، أو عبر الإنترنت من خلال منصة «تمّ»، التي تم تطويرها، بالتعاون مع حكومة أبوظبي الرقمية.

وكانت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي قد أطلقت رسمياً مركز أبوظبي العقاري في نوفمبر 2023 لتسريع نمو المنظومة العقارية في الإمارة، حيث يعمل المركز على توحيد وتعزيز القطاع العقاري في الإمارة بالاعتماد على إطار تنظيمي شامل من شأنه دعم كفاءة القطاع، وتعزيز عامل الرقابة، فضلاً عن زيادة الشفافية ودعم المقيمين والمستثمرين والمتخصصين والشركات العقارية.

وتتمحور استراتيجية المركز حول أربع ركائز أساسية: الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية.