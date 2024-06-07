آمنة الضحاك: سلامة الغذاء ركيزة رئيسية لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن ضمان سلامة الغذاء يمثل ركيزة رئيسية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات.

وقالت معاليها، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء، إن دولة الإمارات تسعى ضمن استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي إلى تمكين جميع المواطنين والمقيمين في الدولة للحصول على غذاء صحي وآمن وكافٍ ذي قيمة غذائية مناسبة من أجل حياة نشطة وصحية، بأسعار مقبولة في جميع الأوقات، وهو ما يعكس حرص الدولة على الالتزام بأعلى معايير سلامة الغذاء في كامل سلسلة القيمة، لافتة إلى أن الإمارات تمتلك بالفعل منظومة متكاملة من الرقابة على الأغذية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة.

وأضافت معاليها: "ينطلق اليوم العالمي لسلامة الغذاء هذا العام تحت شعار (سلامة الغذاء- التأهب لغير المتوقع)، ونؤكد أن دولة الإمارات، تمتلك منظومة رقابية وتشريعية تؤهلها لضمان سلامة جميع الأغذية سواء المستوردة أو المنتجة محلياً وخلال جميع سلاسل التوريد وحتى وصولها إلى الأسواق في متناول يد المستهلك".

وأكدت أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع مختلف شركائها الاستراتيجيين على تطوير إجراءات الرقابة وتطبيق السلامة وجودة الأنظمة الصحية الغذائية وفقا لأفضل المعايير الدولية، ما ينعكس بدوره على ازدهار مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

وقالت معاليها إن رفع وعي المجتمع يظل ضرورة ملحة لتعزيز سلامة الغذاء، من خلال تمكين جميع أفراده وإكسابهم الممارسات الصحيحة لتخزين وإعداد وتناول الغذاء من أجل ضمان صحتهم ووقايتهم وتحقيق الهدف الأهم في الحصول على غذاء ذي قيمة غذائية عالية، من أجل حياة أفضل لنا وللأجيال المقبلة.