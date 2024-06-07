إضراب فرنسي يعرقل حركة العبارات بين كاليه ودوفر

ابوظبي - سيف اليزيد - أسفر إضراب في ميناء كاليه عن اضطراب حركة العبارات البريطانية بين الميناء الفرنسي وميناء ودوفر في بريطانيا. وقامت الشركات المشغلة للعبارات «بي أند أو فيريز»، و«أيريش فيريز»، و«دي.إف.دي.إس» بإلغاء، أو تأجيل أو تغيير مسار، الرحلات بسبب الخلاف بشأن الإصلاحات الخاص بنظام التقاعد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأصدرت شركة «بي أند أو فيريز» إخطاراً للعملاء بعد فترة قصيرة من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة، تعلن فيه تأجيل رحلات المغادرة. وقالت «إذا فاتتكم رحلة المغادرة التي تم حجزها، فسوف نسمح لكم بأن تستقلوا رحلتنا المقبلة المتاحة».

وألغت «أيريش فيريز» أربع رحلات على الأقل اليوم الجمعة، بينما غيرت «دي.إف.دي.إس» مسار كل رحلات العبور بين كاليه ودوفر إلى دنكيرك التي تبعد مسافة ثلاثين ميلا تقريبا إلى الشرق من كاليه.