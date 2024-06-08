19.4 مليار درهم التصرفات العقارية بأبوظبي خلال الربع الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي، 19.4 مليار درهم، تمت من خلال 6070 معاملة، وتوزعت تلك التصرفات على 12.8 مليار درهم لعمليات البيع والشراء سجلت عبر 3724 معاملة، و6.6 مليار درهم لعمليات الرهون العقارية من خلال 2328 معاملة، بحسب البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي لفئة الأفراد، لتصل إلى 1.81 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024، مع استقطاب القطاع 487 مستثمراً جديداً من 55 دولة منها الهند، وروسيا، وكندا، والمملكة المتحدة، والأردن، والصين وغيرها، بحسب البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي.

وسجل المركز خلال الربع الأول تصرفات عقارية بقيمة 19.4 مليار درهم، تمت من خلال 6070 معاملة، وتوزعت تلك التصرفات على 12.8 مليار درهم لعمليات البيع والشراء سجلت عبر 3724 معاملة، و6.6 مليار درهم لعمليات الرهون العقارية من خلال 2328 معاملة.

وتؤكد النتائج الاستثنائية التي كشف عنها تقرير مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ثقة المستثمرين القوية في القطاع العقاري بالعاصمة، والأهمية المتزايدة للقطاع في تحقيق رؤية الإمارة لتنويع الاقتصاد.

وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: يشكل أداء القطاع العقاري في أبوظبي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري انعكاساً حقيقياً لقدرة القطاع المتزايدة على جذب المستثمرين الدوليين، ولا شك أن النمو القوي في الاستثمارات يكشف عن مؤشرات إيجابية لبقية عام 2024، وفي هذا الإطار، نؤمن في مركز أبوظبي العقاري على جاهزيتنا لتقديم خدمات سلسة ودعم كافة الأطراف المعنية بأفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق ضماناً لتمتع العاصمة بقطاع عقاري عالمي المستوى.

وأكد أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي واصل تحقيق نمو استثنائي في حجم الاستثمارات مقارنة بالاستثمارات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليواصل تعزيز جاذبيته الاستثمارية المستمدة من المكانة المرموقة لأبوظبي وجهة عالمية مثالية للمعيشة والعمل والاستثمار.