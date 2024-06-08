«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الصومال الفيدرالية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد حسين عبدي حلني، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الدولة. وتمنّى للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

ومن جانبه، أعرب السفير الصومالي الجديد، عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.