«مربى الشارقة» يحتفي بـ«يوم المحيطات»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أكد راشد الشامسي، أمين مربى الشارقة للأحياء المائية، بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات الذي يصادف 8 يونيو من كل عام، أن مربى الشارقة للأحياء المائية يقدم على مدار العام برامج تعليمية متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، من الطلاب إلى الباحثين وعامة الجمهور، كما يوفر جولات تعليمية وورش عمل تفاعلية تركز جميعها على أهمية البيئة البحرية وضرورة الحفاظ عليها وعلى التنوع البيولوجي البحري.

وقال، إن جهود المربى تبرز في العديد من المبادرات والمشاركة في الأبحاث العلمية التي تسعى إلى حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض، وتحسين الظروف البيئية للمحيطات، وتشجيع السلوكيات المستدامة، ما يلعب دوراً جوهرياً في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتشارك هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة بمربى الشارقة للأحياء المائية المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للمحيطات من خلال مبادرة «جمال البيئة البحرية» بالتعاون مع جامعة خورفكان، مستعرضة من خلالها مستجدات الحالة البيئية البحرية في دولة الإمارات، وتسلط الضوء على أسرار شعابها المرجانية، وإبراز تنوع ثروتها السمكية. وتعكس مشاركة المربى في هذه المبادرة التزامه الكامل بحماية البيئة البحرية، ومواصلة العمل نحو مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

ويقدم المربى ضمن المبادرة التي تستهدف مختلف أفراد المجتمع بما في ذلك طلاب جامعة خورفكان، ورشتي عمل إحداها عائلية والأخرى لطلاب الجامعة، كما تشهد حضور شخصيات متجولة بين الجمهور، وتوظيف الشاشات التفاعلية في المربى، وعرض صور للأسماك المتنوعة وفقرات ترفيهية مثل الرسم على الوجوه.

ويتضمن الاحتفال بهذا اليوم العالمي تقديم جامعة خورفكان محاضرة بعنوان «تحت الأمواج: استكشاف العالم الخفي للشعاب المرجانية في دولة الإمارات»، كما سينفذ طلاب الجامعة زيارة ميدانية لمربى الأحياء المائية للمشاركة في الأنشطة المختلفة.