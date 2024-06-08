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وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض .

وجاء كالتالي:

  • تشكيل لجنة لدى كل جهة صحية بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع أو رئيس الجهة الصحية في الإمارة لدراسة طلبات الإجهاض وأسبابها.

  • اشتراط إجراء عملية الإجهاض في منشأة صحية مصرح لها ومن قبل طبيب متخصص مرخص .

  • تحديد 5 حالات يسمح فيها بالإجهاض وفق شروط وضوابط محددة.

  • ألا يترتب على الإجهاض أية مضاعفات طبيّة تُشكل خطراً على حياة الحامل، وألا تتجاوز مدة الحمل وقت إجراء عملية الإجهاض (120) يوماً.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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