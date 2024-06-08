وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض .
وجاء كالتالي:
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تشكيل لجنة لدى كل جهة صحية بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع أو رئيس الجهة الصحية في الإمارة لدراسة طلبات الإجهاض وأسبابها.
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اشتراط إجراء عملية الإجهاض في منشأة صحية مصرح لها ومن قبل طبيب متخصص مرخص .
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تحديد 5 حالات يسمح فيها بالإجهاض وفق شروط وضوابط محددة.
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ألا يترتب على الإجهاض أية مضاعفات طبيّة تُشكل خطراً على حياة الحامل، وألا تتجاوز مدة الحمل وقت إجراء عملية الإجهاض (120) يوماً.