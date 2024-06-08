فرصة تكوّن سحب ركامية وسقوط أمطار غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر مع سقوط أمطار.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة نهاراً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 51 :16 والمد الثاني عند الساعة 09:02، والجزر الأول عند الساعة 09:17 والجزر الثاني عند الساعة 19:57.

في بحر عمان يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 13: 12، والجزر الثاني عند الساعة 05:56.