الضحاك تستعرض نجاح الإمارات في تعزيز صحة واستدامة المحيطات

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في حدث العمل من أجل المحيطات «منغمسون في التغيير» الذي عقد يومي 7 و8 يونيو في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه بالتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات.

نظمت حكومة كوستاريكا هذا الحدث رفيع المستوى قبيل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات المقرر عقده العام المقبل في مدينة نيس الفرنسية.

وحضر الحدث وزراء من جميع أنحاء العالم للمشاركة في جلسات حوارية حول حماية النظم البيئية للمحيطات.

وفي إطار حديثها عن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في تحقيق هدف 30×30 للتنوع البيولوجي لحماية ما لا يقل عن 30% من المحيطات بحلول عام 2030، أكدت معالي الضحاك على أهمية النظم البيئية للمحيطات في حفز مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات، واستعرضت تجارب المصايد السمكية المستدامة وأنشطة تربية الأحياء المائية المزدهرة في الدولة.

كما سلّطت معاليها الضوء على تعهد دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.

كما أكدت معالي الضحاك التزام دولة الإمارات المستمر بالتعاون الدولي في معالجة تغير المناخ.