"الموارد البشرية لحكومة دبي" تعلن عن عطلة عيد الأضحى للدوائر الحكومية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن عطلة عيد الأضحى للدوائر الحكومية، اعتباراً من يوم السبت 15 يونيو 2024 حتى يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، على أن يُستأنَف الدوام الرسمي يوم الأربعاء 19 يونيو 2024.