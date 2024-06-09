الامارات | "دبي الصحية" توقع اتفاقية تعاون مع "مستشفى رويال مارسدن" لتطوير نماذج الرعاية الصحية لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت "دبي الصحية" عن توقيع اتفاقية تعاون مع "مستشفى رويال مارسدن" في المملكة المتحدة، بهدف المساهمة في تطوير نماذج الرعاية الصحية لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان، المُقرر افتتاحه في العام 2026 ليكون أول مستشفى متكامل وشامل للسرطان في دبي، في خطوة تهدف إلى توفير أفضل ممارسات الرعاية الصحية لمرضى السرطان في مكان واحد وفق أفضل المعايير العالمية، تأكيداً لمكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مجال تقديم التشخيص والعلاج والرعاية الصحية، وبما يتماشى مع التزام "دبي الصحية" بالارتقاء بصحة الإنسان.

محاور التعاون

وتنص الاتفاقية على توحيد جهود "دبي الصحية" ومستشفى "رويال مارسدن" الذي يعتبر أحد أبرز المراكز الرائدة على مستوى العالم في علاج وتشخيص وأبحاث السرطان، وذلك لتأسيس نموذج متميز للخدمات المتكاملة والشاملة لمرضى السرطان في مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، بما من شأنه تحقيق نقلة نوعية في الرعاية الصحية عبر تطوير أنماط رعاية قائمة على الأدلة الطبية والتشخيص المبكر وتحديد مسارات العلاج المثلى لمرضى السرطان في كافة مراحل العلاج.

وسيغطي برنامج الرعاية في مستشفى حمدان بن راشد للسرطان مراحل التعامل مع المرض، بدءاً من الكشف المبكر إلى العلاج والتعافي والدعم في فترة ما بعد العلاج. وتتركز محاور التعاون في تطوير وتأهيل فريق عالمي المستوى متخصص في علاج السرطان، وهو ما سيشمل وضع خطة عمل لتطوير الكفاءات، وإعداد برامج تدريب متطورة، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر. إضافة إلى تطوير برنامج لأبحاث السرطان، بهدف إرساء نهج يركز على اكتشاف واستثمار التطورات العلمية في رعاية مرضى السرطان.

نظام صحي أكاديمي متكامل

وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة، وعضو مجلس إدارة دبي الصحية الدكتورة رجاء عيسى القرق: "يسُرنا التعاون مع مستشفى "رويال مارسدن" الذي يعد من المراكز الرائدة عالمياً في أبحاث وعلاج السرطان، والذي يتوافق نهجه في الرعاية الصحية بشكل مثالي مع نموذجنا لتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز كفاءتها عبر نظام صحي أكاديمي متكامل يجمع بين الرعاية، والتعلم، والاكتشاف، والعطاء، إذ يعطي هذا التعاون دفعة لجهود تأسيس نموذج طبي متميز في مستشفى حمدان بن راشد للسرطان."

وأضافت: " وبهذه المناسبة، أتوجه بالشكر إلى جميع المتبرعين لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان على عطائهم السخي وتفانيهم في خدمة الإنسانية لترسيخ مكانة المستشفى كمنارة أمل لمرضى السرطان وعائلاتهم، بما يسهم في دعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 لإنشاء المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة أفضل المعايير العالمية."

خدمات عالية الجودة

من جانبها قالت الرئيس التنفيذي لمستشفى رويال مارسدن السيدة كالي بالمر: "يسعدنا اختيار "رويال مارسدن" للعمل مع "دبي الصحية" على تطوير نماذج الرعاية الصحية لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان، حيث يوفر ذلك فرصة مثالية للتعاون الدولي، والاستفادة من أفضل معايير الرعاية الصحية المتقدمة وتوظيفها وفق نهج يسهم بتوفير خدمات عالية الجودة في هذا المستشفى المبتكر والمتطور".

وأضافت: "يقدم مستشفى رويال مارسدن الذي يجمع بين نموذج هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية ونظام الرعاية الخاصة، بنية تحتية بحثية وأكاديمية لتوفير خدمات رعاية متميزة تراعي احتياجات كل مريض بشكل شخصي، ومن خلال مراحل البرنامج نسعى لتأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع "دبي الصحية" لا تقتصر على تطوير المستشفى الجديد، بل تساهم في الرعاية التخصصية لمرضى السرطان ضمن جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية في دبي".

مركز للأبحاث

وسيقدم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان الذي من المقرر افتتاحه في نهاية عام 2026 نموذجاً رائداً لخدمات الرعاية الصحية يتماشى مع رؤية "دبي الصحية" كأول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي لتحسين جودة الرعاية الصحية، وذلك من خلال توفير أفضل الخبرات في مختلف التخصصات التي ستقود مسيرة التحول في تقديم الرعاية الصحية.

وسيضم المستشفى مركزاً للأبحاث يعزز ثقافة البحث والاكتشاف وتطوير سبل الرعاية لخدمة مرضى السرطان. كما سيحتضن على امتداد مساحة تصل إلى أكثر من 56 ألف متر مربع، 50 عيادة و60 غرفة للحقن الوريدي، و116 سريراً، ليكون منارة أمل لمرضى السرطان على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.