الامارات | "موارد الشارقة" تعلن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى للدوائر الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من التاسع من ذي الحجة وحتى الثاني عشر من ذي الحجة 1445 الذي يوافق يوم السبت 15 يونيو 2024 وحتى يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 باستثناء العاملين بنظام المناوبات.

وبهذه المناسبة السعيدة رفعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.